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        Сили оборони знешкодили 83 ворожих БПЛА з 90

        Віктор Алєксєєв
        25 Червня 2026 08:51
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        Ліквідація наслідків атаки на Запоріжжя / Фото: ДСНС
        Ліквідація наслідків атаки на Запоріжжя / Фото: ДСНС

        У ніч на 25 червня (з 18:00 24 червня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М, а також 90 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».

        Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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        Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.


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