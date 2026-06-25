Сили оборони знешкодили 83 ворожих БПЛА з 90

У ніч на 25 червня (з 18:00 24 червня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М, а також 90 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.