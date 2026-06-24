Росія стягує ППО до Москви, Валдаю і Керченського мосту — Зеленський наказав діяти на випередження

Президент України Володимир Зеленський наказав українській розвідці й армії працювати на випередження по об’єктах, які Росія використовує для масштабування війни.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 24 червня.

“Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни”, — заявив президент.

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За даними розвідки, зараз російське керівництво перекидає більше систем ППО під Москву, на Валдай та під “путінський міст” через Керченську протоку. Це робиться за рахунок ППО на інших напрямках.

Відомо, що тільки на Московський регіон Росія стягнула сотні пускових установок для систем С-400, С-500 та “Панцир”.

“ На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО, там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння: на всіх інших напрямках в Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу — захищають джерело цієї війни”, — заявив Зеленський.

Вже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального, також фіксується зростання цін на бензин і дизель.

Зеленський заявив, що російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати “ритуал обрання” “Єдиної Росії” до Держдуми.

“Чергова імітація виборів була запланована на вересень, і зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів, і тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну і не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру”, — сказав Зеленський.