Українські сили пошкодили найбільший наземний комплекс супутникового зв’язку РФ — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про нові підтвердження результатів ураження Центру космічного зв’язку “Дубна” в Московській області РФ у ніч на 22 червня 2026 року.

За даними Генштабу, додатковий аналіз підтвердив влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, яка використовується для супутникового зв’язку.

Також підтверджено влучання у технічну будівлю, розташовану поруч із цією антеною.

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Крім того, за даними українського командування, було уражено Головний виробничо-адміністративний, або апаратно-програмний, корпус об’єкта. Унаслідок удару там частково зруйнована одна зі стін.

У Генштабі зазначили, що цей корпус містить центральну апаратну ліній зв’язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі.

Центр космічного зв’язку в місті Дубна є найбільшим наземним комплексом супутникового зв’язку в Росії.

За даними Генштабу, об’єкт використовується для військового зв’язку, керування супутниковими ретрансляторами, а також для потреб Міноборони РФ у сфері зв’язку, розвідки та координації військ.