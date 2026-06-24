На Прикарпатті викрили схему фіктивних зарплат у санаторії МОЗ на 15,3 млн грн

На Прикарпатті правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування людей у державному санаторії “Косів” системи Міністерства охорони здоров’я України. За даними слідства, збитки бюджету становлять понад 15,3 млн грн. Про це повідомили Офіс генпрокурора та Нацполіція.

За даними слідства, протягом 2019–2024 років у закладі фіктивно оформили щонайменше 37 осіб. Їх вносили до штатного розпису та табелів обліку робочого часу, нараховували зарплати й премії, хоча фактично ці люди не працювали та не виконували посадових обов’язків.

П’ятьом посадовицям санаторію на Прикарпатті повідомили про підозру через фіктивні виплати / Фото: Нацполіція

У Нацполіції зазначили, що зарплати фіктивно працевлаштованих осіб учасниці схеми забирали собі.

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За даними Офісу генпрокурора, частину таких “працівників” підбирали серед родичів і знайомих посадовців. Їм забезпечували формальний стаж та відрахування до Пенсійного фонду.

Організаторкою схеми слідство вважає колишню головну бухгалтерку санаторію, яка згодом обійняла посаду заступниці директора з економічних питань.

До реалізації схеми, за даними правоохоронців, були залучені директорка санаторію, бухгалтерка з оплати праці, інспекторка з кадрів та інші працівниці бухгалтерії.

Слідство встановило, що документацію з неправдивими відомостями про відпрацьований час підписувало керівництво закладу. Після цього кошти перераховувалися на банківські картки.

За даними Офісу генпрокурора, доступ до рахунків мала головна бухгалтерка, яка знімала готівку та розподіляла її між учасницями схеми.

Під час досудового розслідування правоохоронці проаналізували фінансову документацію, банківські операції, кадрові матеріали та інші докази, які підтверджують рух бюджетних коштів.

П’ятьом службовим особам повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Суд обрав чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави в розмірі 998,4 тис. грн. Для заступниці головного бухгалтера розмір застави визначено у 1,6 млн грн.