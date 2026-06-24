Дві доби після удару: на Харківщині військові знайшли авто із загиблою жінкою і пораненим чоловіком

У Золочівській громаді Харківської області поблизу села Писарівка в пошкодженому внаслідок ворожого удару легковому автомобілі ВАЗ виявили тіло 78-річної жінки та пораненого 59-річного чоловіка. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
Інформація про подію надійшла сьогодні, 24 червня, о 06:44.
За словами Коваленка, чоловік дістав перелом нижньої частини гомілки та опіки тіла. Після евакуації його доставили до обласної клінічної лікарні.
Тіло загиблої жінки доправили до Богодухівського моргу.
Попередньо встановлено, що влучання в автомобіль, у якому перебували люди, сталося дві доби тому.
На місце події натрапили військові під час ротації.