Дві доби після удару: на Харківщині військові знайшли авто із загиблою жінкою і пораненим чоловіком

У Золочівській громаді Харківської області поблизу села Писарівка в пошкодженому внаслідок ворожого удару легковому автомобілі ВАЗ виявили тіло 78-річної жінки та пораненого 59-річного чоловіка. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Інформація про подію надійшла сьогодні, 24 червня, о 06:44.

За словами Коваленка, чоловік дістав перелом нижньої частини гомілки та опіки тіла. Після евакуації його доставили до обласної клінічної лікарні.

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Тіло загиблої жінки доправили до Богодухівського моргу.

Попередньо встановлено, що влучання в автомобіль, у якому перебували люди, сталося дві доби тому.

На місце події натрапили військові під час ротації.