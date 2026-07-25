Румунія підтвердила, що збитий дрон був російським Shahed

Фахівці Міністерства оборони Румунії підтвердили, що безпілотник, збитий 24 липня над повітом Бузеу, був дроном типу Shahed. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, матеріальних збитків не зафіксовано.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на прокуратуру Апеляційного суду Плоєшті та Міністерство оборони Румунії.

Прокуратура підтвердила, що дрон, збитий поблизу населеного пункту Падіна в повіті Бузеу, був безпілотником типу Shahed російського походження.

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У районі Падіни військові виявили уламки безпілотника та ракети-перехоплювача, випущеної румунським винищувачем F-16.

Водночас у районі населеного пункту Тетару в повіті Бреїла знайшли кратер і залишки ракети класу «повітря — повітря». За даними Euronews, її випустили італійські пілоти з винищувача Eurofighter Typhoon, однак ракета не влучила в дрон.

Усі виявлені фрагменти військові вилучили та передали на експертизу.

Місця падіння уламків оточили. Жертв і матеріальних збитків унаслідок інциденту не було.