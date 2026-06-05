У Румунії в порту вибухнув морський безпілотник

5 червня у порту Констанца в Румунії стався вибух морського безпілотника, який виявили поблизу причалу. У місті оголосили тривогу та обмежили доступ до частини порту.

Про це повідомляє G4Media.

Безпілотник знайшли біля штаб-квартири Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM). Після виявлення підозрілого об’єкта роботу в районі призупинили, а територію порту оточили силовики. Близько 10:30 пристрій здетонував. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

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Про інцидент були поінформовані президент Румунії Нікушор Дан і прем’єр-міністр країни. У Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що безпілотник вибухнув самостійно.

“Морський безпілотник належить до типу, який використовується під час війни в Україні. Хочемо зазначити, що цей об’єкт не входить до складу озброєння румунської армії та не був залучений до нещодавніх навчань Міністерства національної оборони в Чорному морі”, — заявили в Міноборони Румунії.

Походження безпілотника наразі офіційно не встановлене. За попередніми даними, його довжина становила близько 7–8 метрів. Справу розслідує прокуратура при Апеляційному суді Констанци.