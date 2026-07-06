Лісничий на Закарпатті “забув” про майно на 9,6 млн грн: ДБР показало активи родини

На Закарпатті ДБР викрило лісничого Тиховецького лісництва, який не вказав у декларації майно та доходи на понад 9,6 млн грн. Йдеться про будинок, квартиру, земельні ділянки, доходи дружини та два автомобілі Toyota, оформлені на родичів.

Про це повідомили в ДБР.

Лісничого Тиховецького лісництва ДП “Мокрянське ЛМГ” на Закарпатті працівники ДБР викрили спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції.

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За даними ДБР, посадовець не вказав у декларації за 2024 рік майно та доходи загальною вартістю понад 9,6 млн грн. Йдеться, зокрема, про земельну ділянку площею 0,0768 га, якою користується його дружина, а також квартиру площею 73,5 кв. м в Ужгороді, оформлену на сина.

Крім того, лісничий не задекларував дві земельні ділянки площею 0,09 га та 0,06 га. Вони зареєстровані на невістку і тестя, але фактично використовувалися ним або членами його родини. До декларації також не внесли земельну ділянку площею 1250 кв. м, яка належить тестю та перебуває у користуванні дружини посадовця.

Окремо повідомляється про двоповерховий житловий будинок із господарськими спорудами, у якому фактично проживає сім’я лісничого. Офіційно цей об’єкт має статус незавершеного будівництва.

Також посадовець не задекларував двоповерховий житловий будинок із господарськими спорудами, у якому фактично проживає сім’я лісничого (офіційно цей об’єкт має статус незавершеного будівництва), доходи дружини від підприємницької діяльності та два автомобілі: Toyota Land Cruiser Prado 2009 року, оформлений на дружину, і Toyota Hilux 2016 року, власницею якого є його мати.

Загальна вартість незадекларованого майна та доходів становить 9 млн 638 тис. 169 грн.

Посадовцю повідомили про підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації, яка відрізняється від достовірної на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.