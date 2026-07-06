        Події

        З-під завалів зруйнованого будинку у Києві дістали ще одне тіло — кількість загиблих зросла до 14 людей

        Галина Шподарева
        6 Липня 2026 16:42
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        Рятувальники у Подільському районі / Фото: ДСНС
        Рятувальники у Подільському районі / Фото: ДСНС

        У Києві кількість загиблих унаслідок нічного обстрілу зросла до 14 людей. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів зруйнованого Росією будинку.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Тіло загиблого рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки у Подільському районі.

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        Таким чином кількість загиблих унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу столиці зросла до 14 людей.

        Постраждали 56 цивільних, серед них семеро дітей.

        Пошуково-рятувальні роботи у багатоквартирних будинках, пошкоджених унаслідок атаки РФ, тривають за двома адресами — у Подільському та Дарницькому районах Києва.


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