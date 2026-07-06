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З-під завалів зруйнованого будинку у Києві дістали ще одне тіло — кількість загиблих зросла до 14 людей

Пошуково-рятувальні роботи у багатоквартирних будинках, пошкоджених унаслідок атаки РФ, тривають за двома адресами — у Подільському та Дарницькому районах Києва.

Про це повідомили в ДСНС України .

У Києві кількість загиблих унаслідок нічного обстрілу зросла до 14 людей. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів зруйнованого Росією будинку.