З-під завалів зруйнованого будинку у Києві дістали ще одне тіло — кількість загиблих зросла до 14 людей

У Києві кількість загиблих унаслідок нічного обстрілу зросла до 14 людей. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів зруйнованого Росією будинку.
Про це повідомили в ДСНС України.
Тіло загиблого рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки у Подільському районі.
Таким чином кількість загиблих унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу столиці зросла до 14 людей.
Постраждали 56 цивільних, серед них семеро дітей.
Пошуково-рятувальні роботи у багатоквартирних будинках, пошкоджених унаслідок атаки РФ, тривають за двома адресами — у Подільському та Дарницькому районах Києва.