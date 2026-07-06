Генштаб підтвердив удар по Омському НПЗ за майже 2500 км від кордону України

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили Омський нафтопереробний завод в Омській області РФ. Підприємство розташоване майже за 2500 км від державного кордону України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ. Його потужність становить понад 21 млн тонн на рік.

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Завод спеціалізується на випуску пального, мастил та нафтохімічної продукції. Він має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФ — близько 99%.

НПЗ випускає високооктанові автомобільні бензини АІ-92, АІ-95, G-Drive 100, дизельне пальне класу “Євро-5”, авіаційний гас марок ТС-1 та РТ. Підприємство також виробляє бензол, параксилол та ортоксилол, спеціалізовану продукцію та мастила, сировину для технічного вуглецю, моторні та індустріальні оливи.

За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік. На території заводу зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Омський НПЗ задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Це останній з 11 найбільших виробників бензину в РФ, який уразили військові ССО.