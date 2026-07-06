        Суспільство

        Кількість загиблих після масованої атаки РФ на Київ зросла до 12

        Сергій Бордовський
        6 Липня 2026 12:33
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        12 загиблих і близько 50 поранених: у Києві оновили дані після удару РФ / Фото: ДСНС
        12 загиблих і близько 50 поранених: у Києві оновили дані після удару РФ / Фото: ДСНС

        Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київ зросла до 12. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

        За його словами, станом на 12:20 у столиці підтверджено 12 жертв російського удару.

        Також після звіряння даних від медиків у Києві зафіксували 49 поранених.

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        Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що кількість загиблих унаслідок масованої атаки ворога на столицю зросла до 12.

        За його словами, у Києві постраждали понад 50 людей. Медики надали та продовжують надавати їм усю необхідну допомогу.

        Розбір завалів і надання допомоги на місцях тривають без перерви.


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