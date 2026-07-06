Кількість загиблих після масованої атаки РФ на Київ зросла до 12

Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київ зросла до 12. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, станом на 12:20 у столиці підтверджено 12 жертв російського удару.

Також після звіряння даних від медиків у Києві зафіксували 49 поранених.

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Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що кількість загиблих унаслідок масованої атаки ворога на столицю зросла до 12.

За його словами, у Києві постраждали понад 50 людей. Медики надали та продовжують надавати їм усю необхідну допомогу.

Розбір завалів і надання допомоги на місцях тривають без перерви.