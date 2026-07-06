Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО: говоритимуть про завершення війни

Президент США Дональд Трамп цього тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині на полях саміту НАТО. Головною темою переговорів стане нова спроба завершити війну в Україні, пише Reuters.

За словами високопоставленого американського посадовця, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, зустріч Трампа і Зеленського запланована на середу. Вони мають обговорити, “як можна завершити війну”.

“Поле бою явно застигло протягом останніх кількох місяців, і жодна зі сторін не досягає значного прогресу. Президент відчуває реальну терміновість у спробі зупинити це”, — сказав посадовець.

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Трамп має прибути на саміт у вівторок. Його перша зустріч відбудеться з господарем саміту — президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Також президент США зустрінеться із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа та проведе пресконференцію, повідомили в Білому домі.

Окремою темою саміту стане збільшення оборонних витрат союзників по НАТО. За словами американського посадовця, Трамп особисто закликатиме партнерів витрачати більше на оборону.

Також під час саміту мають оголосити про оборонні угоди на мільярди доларів. Деталей цих домовленостей американська сторона поки не розкриває.

Європейські посадовці, за даними Reuters, сподіваються, що хороші відносини Трампа з Ердоганом і генсеком НАТО Марком Рютте допоможуть провести саміт без серйозних конфліктів. Водночас у Європі зберігається невизначеність через напруження у трансатлантичних відносинах після війни з Іраном і часту критику НАТО з боку президента США.

Напередодні Трамп провів 90-хвилинну телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами помічника Кремля Юрія Ушакова, американський президент запропонував допомогу в пошуку рішення для завершення війни.

Високопоставлений американський посадовець заявив, що після розмови із Зеленським Трамп, імовірно, знову контактуватиме з Путіним.

Минулого місяця Зеленський закликав до особистої зустрічі з Путіним, однак глава Кремля відмовився. Росія наполягає, що будь-яке врегулювання має передбачати повний контроль Москви над Донбасом. Україна такі вимоги відкидає.