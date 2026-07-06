Росія випустила по Україні 419 цілей: ППО збила або подавила 37 ракет і 326 дронів

У ніч проти 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники. Основним напрямком атаки був Київ, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 419 засобів повітряного нападу — 68 ракет і 351 БпЛА різних типів.

Росіяни запустили 6 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”/”Онікс” із району Курської області РФ, 23 балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400 із Брянської, Орловської та Курської областей, 33 крилаті ракети Х-101 із Вологодської області та 6 крилатих ракет “Калібр” із району Новоросійська.

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Також ворог атакував 351 ударним БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” і дронами-імітаторами типу “Пародія”. Їх запускали з напрямків Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також із тимчасово окупованої території Донеччини.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 363 цілі — 37 ракет і 326 безпілотників різних типів.

Зокрема, знищено або подавлено 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет “Калібр” і 326 ворожих БпЛА.

Водночас Повітряні сили повідомили про влучання 29 балістичних, зокрема протикорабельних, ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях. Також зафіксовано падіння збитих БпЛА або їхніх уламків на 16 локаціях.

Станом на ранок атака тривала: у повітряному просторі України залишалися кілька ударних безпілотників. Повітряні сили закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.