Трамп запропонував Путіну допомогу в пошуку угоди щодо України

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував допомогу в пошуку рішення для завершення війни проти України. Розмова тривала майже 90 хвилин, пише Reuters із посиланням на помічника Кремля Юрія Ушакова.

За словами Ушакова, Трамп зробив цю пропозицію під час розмови у суботу, 4 липня, у День незалежності США, напередодні своєї участі в саміті НАТО в Туреччині.

“Американський президент знову підтвердив готовність працювати над швидким завершенням бойових дій і пошуком рішень для подолання кризи”, — заявив Ушаков.

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У Кремлі назвали розмову “діловою і досить конструктивною”. Водночас Ушаков заявив, що Росія нібито прагне “політико-дипломатичного врегулювання конфлікту” з урахуванням “фундаментальних підходів” Москви.

Представник Кремля також звинуватив Київ та європейських союзників України в нібито прагненні “продовжити й навіть загострити конфлікт”. Так він прокоментував українські далекобійні удари по російських об’єктах, зокрема пов’язаних із нафтовою галуззю.

Ушаков стверджував, що Путін під час розмови з Трампом описував ситуацію на фронті як таку, де російські війська нібито “впевнено просуваються”. Напередодні російські командувачі доповіли Путіну про нібито захоплення Костянтинівки в Донецькій області.

Україна ці заяви заперечила. Президент Володимир Зеленський і Генштаб ЗСУ заявили, що українські сили контролюють Костянтинівку, а російські повідомлення про її захоплення не відповідають дійсності.

Reuters нагадує, що Росія вимагає, щоб будь-яке врегулювання передбачало повний контроль Москви над Донбасом. Україна це відкидає. Зеленський раніше пропонував Путіну особисту зустріч, однак Кремль відмовився.

За словами Ушакова, Трамп також заявив, що американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер продовжать спроби посередництва та готові знову приїхати до Москви.

Окремо Ушаков повідомив, що Путін під час розмови висловив сподівання на дипломатичні зусилля США щодо конфлікту з Іраном. Він також нагадав Трампу, що запрошення відвідати Москву залишається чинним.

Після цього Трамп також поговорив із Зеленським. Президент України у Telegram назвав розмову з американським лідером “дуже хорошою” і повідомив, що сторони обговорили ситуацію на 1200-кілометровій лінії фронту.

“Є реальна перспектива закінчити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення”, — заявив Зеленський.

За словами глави держави, він і Трамп домовилися продовжити обговорення під час зустрічей на саміті НАТО.