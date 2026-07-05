Зеленський заявив, що Росія готує новий масований удар по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має дані про підготовку Росією нового масованого удару. Глава держави закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги, а партнерів — не зволікати з передачею ракет для систем ППО.

За словами Зеленського, Росія може готувати атаку одразу після Дня незалежності США та перед самітом НАТО в Анкарі.

“Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги”, — заявив президент.

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Окремо Зеленський звернувся до партнерів України. Він наголосив, що будь-яке зволікання з ракетами для української ППО, зокрема для Patriot, коштує людських життів і лише заохочує Росію продовжувати війну.

“Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі”, — сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що ракети для Patriot зараз потрібні не на складах, а в дивізіонах Patriot в Україні.

Президент також заявив, що Україна щодня забезпечує результати своїх далекобійних і середньої дальності ударів по Росії. За його словами, мета України на окупованих територіях — зробити продовження окупації для ворога максимально непідйомним.

Окремо Зеленський відзначив операції проти російської нафтової галузі. Він заявив, що Росії “дуже далеко до стабілізації”, попри спроби Кремля стверджувати протилежне.

“Треба закінчувати цю війну, і тільки це може бути кроком до нормальності”, — наголосив президент.

Глава держави подякував українським військовим, які воюють на найскладніших напрямках, зокрема на Донеччині, у Запорізькій області та на Харківщині.

Зеленський також заявив, що тривають бої за Костянтинівку, яку Путін уже “приписав собі”, але, за словами президента, ніколи не ризикне там з’явитися.

“Бо насправді його – це тільки Москва, Петербург та резиденції”, — сказав Зеленський.

Президент назвав найбільшим цинізмом цієї війни те, що Путін, спираючись на своє близьке коло, Москву та резиденції, “спалює все, до чого може дотягнутися”, і щомісяця втрачає десятки тисяч своїх громадян на фронті.

За словами Зеленського, у червні на фронті було майже 30 тисяч підтверджених уражень російських окупантів — убитими та важкопораненими.

Президент окремо відзначив Центр спецоперацій “Альфа” СБУ, який, за його словами, має найбільшу кількість уражень серед українських захисників. Він додав, що Україна й надалі забезпечуватиме більше засобів для підрозділів — від дипстрайків до середньої дальності та фронтового захисту.