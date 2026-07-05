Reuters: святкування 250-річчя США стало політичним шоу Трампа

Президент США Дональд Трамп у суботу відзначив 250-річчя Сполучених Штатів промовою у передвиборчому стилі, в якій повторив заклики до нових обмежень на голосування, попередив про загрозу “комуністів” і перелічив власні досягнення.

Про це пише Reuters.

Через грозу виступ Трампа на Національній алеї у Вашингтоні затримався майже на дві години. Після цього президент звернувся до присутніх із промовою, у якій поєднав патріотичні заяви з різкими атаками на ідеологічні загрози всередині країни та за її межами.

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Трамп говорив про американські досягнення, зокрема військові перемоги, висадку на Місяць, перший політ братів Райт і систему державного управління США.

Водночас він закликав Конгрес ухвалити заблоковані законодавчі ініціативи, які мають обмежити голосування поштою та вимагати підтвердження громадянства для реєстрації виборців.

Також Трамп заявив, що “знищив” військовий потенціал Ірану, і попередив про можливе посилення комунізму у США.

“Ми любимо зупиняти таку загрозу негайно і ще до того, як вона почнеться. Це як рак – його треба вирізати, і вирізати швидко”, – сказав він.

Святкування 250-річчя СШС / Фото: Reuters

Reuters зазначає, що Трамп раніше неодноразово називав “комуністами” лівих кандидатів від Демократичної партії, які перемагали на праймеріз, хоча у суботній промові прямо цього не зробив.

До Трампа президенти США зазвичай уникали особистої участі у святкуваннях 4 липня, однак він фактично розмив межу між офіційним вшануванням державного свята і політичною кампанією. Окрім його схожого виступу у 2019 році, жоден президент США не виголошував промову 4 липня на Національній алеї з 1951 року.

Відвідувачі годинами чекали на вхід, проходячи посилені заходи безпеки в умовах спеки до +39 градусів. Рекордна хвиля спеки змусила скасувати кілька парадів та інших заходів у регіоні.

Коли до Вашингтона наблизилася лінія гроз, влада наказала провести евакуацію. Глядачам довелося ховатися у сусідніх музеях і урядових будівлях, перш ніж їм дозволили повернутися.

Раніше Трамп заявляв, що виголосить на святковому заході “справді довгу промову”, “щоб показати, що я можу все”. Однак фактично виступ тривав менш ніж 40 хвилин, що значно коротше за багато його попередніх промов.

Серед відвідувачів також були члени ультраправої організації Patriot Front, які раніше того ж дня пройшли маршем через столицю. Поліція повідомила, що не отримувала заяв про насильство.

Організація Freedom 250, пов’язана з адміністрацією Трампа, значною мірою відсунула на другий план позапартійний орган, створений у 2016 році для підготовки до 250-річчя США.

Вона також огородила значну частину Національної алеї для “Великого американського державного ярмарку”, де серед атракціонів, зокрема колеса огляду, були представлені стенди консервативних груп і оборонних підрядників.

У Freedom 250 заявляють, що ярмарок має показати людей та інновації, які роблять США “найвеличнішою нацією на Землі”.

Водночас кілька штатів, якими керують демократи, відмовилися надсилати делегації, а багато артистів скасували участь, посилаючись на побоювання щодо партійності заходу.

За даними опитування Reuters/Ipsos, більшість американців, зокрема три чверті демократів і половина республіканців, вважають, що події до 250-річчя США стали надто політизованими.

Трамп також намагається змінити значні частини столиці напередодні ювілею. Частину фонтанів і статуй відремонтували, однак у реконструкції Reflecting Pool біля Меморіалу Лінкольна вартістю 15 млн доларів виникли проблеми. За його облупленою фарбою та водою з водоростями нині стежать камери безпеки й військові.