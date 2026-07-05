У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський, ще 13 людей отримали поранення.

Про це повідомили у Нацполіції.

У неділю ввечері російські війська вдарили по місту двома ФАБ-500 з УМПК.

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Удар по Запоріжжю: поранені цивільні та поліцейські, серед постраждалих підліток / Фото: Нацполіція

Одна з авіабомб влучила поряд із багатоповерхівкою. На місці удару під час виконання службових обов’язків важкі поранення отримали двоє працівників поліції.

Один із поліцейських помер під час реанімаційних заходів.

Також унаслідок удару поранені ще семеро цивільних громадян. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Ще один авіаудар російські війська завдали по приватному сектору Запоріжжя. Там постраждав 15-річний підліток.

Після влучання загорівся будинок. Пожежу локалізували працівники ДСНС.

Правоохоронці працюють на місцях ударів.

ОНОВЛЕНО 20:15: Згодом начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 13.

За його словами, у людей діагностували контузії та осколкові поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.