Росія атакувала Одесу: поранений 23-річний хлопець, пошкоджені будинки

Росія атакувала Одесу. Внаслідок удару поранення отримав 23-річний хлопець, також пошкоджені приватні будинки, гуртожиток і гаражі, повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

В Одесі після атаки РФ горіли гаражі, вибиті вікна та пошкоджені приватні будинки / Фото: Сергій Лисак/Telegram

За його словами, в одному з районів міста після атаки загорілися гаражі. Пожежу оперативно ліквідували.

У прилеглих будинках вибило вікна. На місці працює оперативний штаб, де мешканці можуть отримати допомогу та консультації.

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На іншій локації пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 23-річний хлопець, медики надають йому всю необхідну допомогу.

Станом на 7:00 у Київському районі Одеси пошкоджено п’ять приватних будинків та гуртожиток. Триває розбір завалів.

Трамвайні колії вже відновили, робота транспорту не зупинялася.

На місцях працюють відповідні міські служби. Деталі та остаточні наслідки ворожої атаки уточнюються.