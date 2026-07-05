        Суспільство

        До +29 на півдні та грози на північному сході: прогноз погоди на 6 липня

        Сергій Бордовський
        5 Липня 2026 21:15
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        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото: Ігор Піддубний/Facebook

        В Україні в понеділок, 6 липня, очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та місцями грози. На північному сході країни синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності, повідомляє Укргідрометцентр.

        Вночі дощі прогнозують у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Удень короткочасні дощі місцями пройдуть по Україні, а на північному сході — повсюди.

        Вітер буде переважно західний, 7-12 м/с. Удень у північній частині країни подекуди можливі пориви 15-20 м/с.

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        Температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів — 15-20°. Удень повітря прогріється до 20-25°, на півдні та південному сході країни буде тепліше — 24-29°.

        Окремо Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища. 6 липня вдень на північному сході країни очікуються грози.

        Через негоду оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних підприємств.

        У Києві та області 6 липня також прогнозують мінливу хмарність. Місцями можливий короткочасний дощ, по області — гроза.

        Вітер буде західний, 7-12 м/с, удень на Київщині подекуди можливі пориви 15-20 м/с.

        Температура по області вночі становитиме 11-16°, удень — 20-25°. У Києві вночі очікується 13-15°, удень — 22-24°.


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