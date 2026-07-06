У Бучанському районі загинула людина: наслідки атаки РФ фіксують у трьох районах Київщини

Унаслідок чергової масованої російської атаки на Київщину загинула одна людина, ще 10 жителів області отримали травми. Наслідки ударів фіксують у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, у Бучанському районі шестеро постраждалих з осколковими пораненнями та переломами кінцівок госпіталізовані до місцевої лікарні. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Спершу Калашник повідомляв про трьох постраждалих, які перебували в лікарні. Згодом кількість травмованих зросла до 10, а також стало відомо про загиблу людину.

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“Щирі співчуття рідним і близьким”, — написав начальник ОВА.

За даними обласної влади, внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях працюють усі оперативні служби, триває ліквідація наслідків обстрілів.

Калашник наголосив, що Росія вкотре цілеспрямовано б’є по мирних людях і цивільній інфраструктурі.

“За кожне відібране життя, за кожну зруйновану оселю, за кожен свій злочин ворог обов’язково відповість”, — заявив він.

Під час атаки начальник Київської ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до відбою.