Кількість загиблих унаслідок комбінованої російської атаки на Київ 6 липня зросла до 10. Ще 46 людей постраждали, повідомив Офіс генпрокурора станом на 8:00.

Росія знову вдарила по житлових будинках Києва / Фото: Прокуратура

ОНОВЛЕНО: Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість жертв нічної атаки РФ на столицю зросла до 11. За даними медиків, один із поранених чоловіків помер зранку в лікарні.

Постраждали 46 людей, 27 із них госпіталізували. Серед госпіталізованих — троє дітей.

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Руйнування та пошкодження зафіксовані у чотирьох районах Києва. Найбільше постраждав Подільський район. Влучання у житлові багатоповерхівки також є в Дарницькому районі.

Рятувальники та медики продовжують працювати в будинках, де сталися влучання. Наслідки атаки також ліквідовують в Оболонському та Голосіївському районах.

За даними прокуратури, Росія вкотре завдала ударів по житлових будинках у столиці. Остаточна кількість загиблих і постраждалих ще встановлюється, рятувальні роботи тривають.

Епіцентром влучань і падіння уламків російського озброєння стали Дарницький та Подільський райони Києва. Також пошкодження зафіксовані у Голосіївському та Оболонському районах.

У Подільському районі в одному з будинків знищені квартири з 5-го по 9-й поверхи.

У Дарницькому районі внаслідок атаки спалахнула пожежа та були зруйновані квартири з 2-го по 5-й поверхи у 25-поверховому будинку. Також уламки спричинили пожежу в квартирах 30-поверхової багатоповерхівки в іншому житловому комплексі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину російських військових, що спричинив загибель людей.

Провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.