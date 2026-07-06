Юні футболісти харківського “Металіста” стали учасниками “Королівського відпочинку” Betking Foundation та Павла Журила

Вихованці харківського «Металіста» стали учасниками третьої зміни проєкту «Королівський відпочинок», який Betking Foundation реалізує спільно із засновником фонду Павлом Журилом. У Карпатах для дітей організували програму, що поєднує спортивні тренування, активний відпочинок, командну взаємодію та психологічне відновлення.

Цього літа учасниками проєкту стануть 300 дітей із різних регіонів України. Серед них — вихованці футбольних академій, діти військовослужбовців, внутрішньо переміщених родин, а також діти, які втратили батьків унаслідок війни.

Нинішня третя зміна об’єднала дітей із харківського «Металіста». Для більшості з них це перший досвід участі у подібному таборі та перша поїздка у форматі, що поєднує спорт, командну роботу та літнє відновлення в гірському середовищі.

Проєкт проходить у кілька змін. Першими його учасниками стали вихованці ФК «Олександрія», друга зміна об’єднала юних футболістів ФК «Львів» та футбольної академії «Тернопіль».

Програма включає футбольні тренування, походи в гори, командні активності, творчі майстер-класи, квести, психологічну підтримку в межах програми «Я можу!» та створення власних карт мрій. Її мета — поєднати літній відпочинок із соціальною адаптацією, розвитком командної взаємодії та психологічним відновленням дітей.

Одним із учасників став 9-річний Матвій із Харкова, який поділився своїми враженнями: «Тут у Карпатах мені дуже подобається грати у футбол і бути з командою. Я ще сильніше хочу стати футболістом. Я буду багато тренуватися і дуже хочу, щоб колись моя мрія здійснилася».

Також своїми емоціями поділився 10-річний Ренат з Олександрії: «Я вперше побачив такі великі гори! Коли піднялися на вершину, я стояв і дивився — аж дух захопило. Я точно до хмарин дістався! У таборі ми з хлопцями швидко потоваришували, навіть не пам’ятаю, коли востаннє так голосно сміявся».

14-річний Анатолій із Тернополя розповів про адаптацію в новому середовищі: «Коли я приїхав у табір, то майже нікого не знав і трохи хвилювався. Але вже за кілька днів ми стали справжньою командою. Тут я знайшов нових друзів і зрозумів, що можу більше, ніж думав раніше».

За словами засновника Betking Foundation Павла Журила, головна ідея проєкту полягає у створенні середовища, у якому діти можуть відновлюватися, розвиватися та відкривати власний потенціал.

«Ми хотіли, щоб “Королівський відпочинок” був не просто передихом від війни, а простором для відновлення, розвитку та нових можливостей. Для нас важливо, ким дитина може стати. Кожна дитина має великий потенціал, і наше завдання — створити середовище, де він розкривається через спорт, дружбу, підтримку команди та новий досвід. Ми бачимо, як уже за кілька днів діти змінюються: стають більш відкритими, більш впевненими, починають сміливіше мріяти та більше вірити у власні сили. Саме для цього ми організували “Королівський відпочинок” — місце, де відновлюються сили для великих мрій», — зазначив Павло Журило.

До участі в програмі долучаються й українські спортсмени. Зокрема, легенда київського «Динамо» та збірної України Олександр Шовковський у відеозверненні закликав дітей сміливо мріяти, вірити у власні сили та цінувати підтримку команди.

«За роки у футболі я зрозумів одну важливу річ: великі перемоги починаються не лише з наполегливої праці. Вони починаються з віри у себе. У кожного з нас є мрії. Саме вони допомагають рухатися вперед, навіть коли шлях буває непростим. Пам’ятайте: сила людини не лише в тому, щоб долати труднощі. Справжня сила — не втрачати віру в себе та своє майбутнє. Насолоджуйтеся цим літом, цінуйте дружбу, мрійте сміливо та пам’ятайте: кожен із вас заслуговує на великі можливості», — сказав Олександр Шовковський.

«Королівський відпочинок» є частиною довгострокової стратегії Betking Foundation, що входить до складу King Group, яка також включає проєкти «Королівська подорож», «День із командою Королів» та «Королівський кубок». Ініціативи спрямовані на системний розвиток молоді через футбол, командну взаємодію та відновлення.