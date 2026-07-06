“Час вимірюється людськими життями”: Сибіга звернувся до НАТО після атаки РФ на Київ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованого удару РФ по Києву закликав союзників ухвалити на саміті НАТО в Анкарі реальні рішення щодо посилення української ППО. Про це він написав у соцмережі X.

За словами Сибіги, ніч у Києві була жахливою: Росія випустила по столиці понад 20 балістичних ракет. Унаслідок атаки загинули щонайменше 11 людей, десятки поранені, серед них є діти.

“Захистіть українських дітей від російського балістичного терору. Немає більш термінового завдання. Це наше головне повідомлення саміту НАТО цього тижня”, — заявив міністр.

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Сибіга зазначив, що світові лідери вирушають до Анкари, і він хотів би, щоб вони почули те, що цієї ночі чули родини в Києві: “жахливу канонаду гучних вибухів один за одним”.

За словами глави МЗС, російські війська били по сплячих цивільних і цілеспрямовано атакували житлові багатоповерхівки, щоб збільшити кількість жертв.

В одному з районів з-під завалів дістали цілу загиблу родину — матір, батька і дитину. Рятувальна операція триває, і кількість жертв може зрости.

Сибіга наголосив, що послання Путіна до Анкари просте: він і надалі спрямовуватиме балістичні ракети на сплячих дітей і продовжуватиме вбивства, доки матиме таку можливість.

“Що дадуть у відповідь лідери Альянсу? Це вже не час для слабких кроків. Вони лише заохотять Москву продовжувати й розширювати терор за межі України”, — заявив міністр.

За словами Сибіги, найсильнішим результатом саміту НАТО в Анкарі має стати збільшення можливостей України для захисту дітей від російського балістичного терору.

Він окремо наголосив на потребі України в ракетах PAC-3 для систем Patriot. Міністр зазначив, що ці ракети створювали саме для захисту людей від такого варварства, і тисячі їх зберігаються на складах у різних країнах світу для потенційних загроз.

“Але загрози в Україні не потенційні. Російські ракети вбивають людей щотижня”, — підкреслив Сибіга.

Міністр заявив, що Україна зараз є єдиною країною у світі, яка щотижня стикається з балістичними атаками. Тому засоби захисту від цього терору мають бути саме в Україні.

“Нам потрібні всі рішення щодо ППО зараз, а не пізніше. Тому що для нас час вимірюється людськими життями”, — наголосив глава МЗС.