У Румунії знайшли уламки дрона з вибухівкою після російських атак по Україні

У Румунії, в районі села Ракелу комуни Лункавіца повіту Тулча, виявили уламки дрона з вибуховим зарядом. За попередніми даними, вони походять від безпілотника, який використовували під час російських атак по українській портовій інфраструктурі.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Румунське оборонне відомство отримало повідомлення про уламки дрона в понеділок, 29 червня, після дзвінка місцевого жителя на номер екстреної служби 112.

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На місце прибули спеціалізовані групи Міноборони Румунії та інших структур системи національної оборони й безпеки. Вони оцінили ризики, оточили територію та діяли за встановленими процедурами.

Після обстеження фахівці підтвердили наявність вибухового заряду.

Вранці 30 червня заряд знищили контрольованим підривом на місці — у спеціально підготовленій зоні. У Міноборони Румунії наголосили, що операцію провели з дотриманням усіх процедур і безпечно для населення та персоналу, який був залучений до робіт.

Справу передали до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.

За попередніми оцінками румунських фахівців, уламки походять від дрона, який використовувала Російська Федерація під час атак по українській портовій інфраструктурі у квітні 2026 року. У Міноборони Румунії зазначили, що це сталося ще до заходів із посилення та адаптації системи протиповітряної оборони після серйозних інцидентів у Галаці.

У відомстві також повідомили, що від початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано понад 100 атак по цілях на українській території поблизу кордону з Румунією.

За цей час Румунія зафіксувала 29 несанкціонованих вторгнень російських дронів у свій національний повітряний простір. Дрони або їхні уламки виявляли на румунській території приблизно у 50 випадках.

Лише у 2026 році поблизу румунського кордону зафіксовано 33 атаки. У межах заходів з моніторингу та захисту повітряного простору літаки, які виконують місії Air Policing, підіймали у повітря 26 разів.

За той самий період Румунія зафіксувала 15 несанкціонованих вторгнень дронів у свій повітряний простір, а дрони або їхні уламки виявляли на території країни у 14 випадках.