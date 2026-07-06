Винесло двері та вікна: у Харкові стався вибух у квартирі, постраждала 18-річна дівчина

6 липня у Харкові стався вибух в одній із квартир житлового будинку. Тяжкі опіки отримала 18-річна дівчина.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Повідомлення про вибух в одній із квартир житлового будинку в Холодногірському районі надійшло до поліції сьогодні близько 15:00.

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Унаслідок вибуху тяжкі опіки отримала 18-річна дівчина.

“Поліцейські оцінили стан постраждалої, надали їй домедичну допомогу, зупинивши критичну кровотечу за допомогою турнікета, та викликали бригаду екстреної медичної допомоги”, — розповіли в поліції.

До прибуття медиків правоохоронці перебували поруч із дівчиною та допомагали залишатися при свідомості.

Після надання домедичної допомоги постраждалу передали бригаді екстреної медичної допомоги. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів. Причина вибуху встановлюється.