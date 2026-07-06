        Суспільство

        Кількість загиблих після атаки РФ на Київщину зросла до восьми, з 48 постраждалих троє — у важкому стані

        Галина Шподарева
        6 Липня 2026 19:26
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        Ліквідація наслідків атаки на Київщину / Фото: ДСНС
        Ліквідація наслідків атаки на Київщину / Фото: ДСНС

        Число загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київську область 6 липня зросло до восьми людей. Постраждали 48 людей, 20 із них госпіталізовані.

        Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

        З 48 постраждалих 20 госпіталізовані. Троє поранених перебувають у важкому стані.

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        Найбільше постраждалих у Бучанському районі — 35 людей.

        Також поранення дістали жителі Бориспільського, Броварського та Фастівського районів.

        Як повідомили в ДСНС Київщини, у місті Вишневе екстрені служби безперервно працюють на місці атаки. Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань.

        Рятувальники Київщини на місці обстрілу / Фото: ДСНС

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