Кількість загиблих після атаки РФ на Київщину зросла до восьми, з 48 постраждалих троє — у важкому стані

Число загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київську область 6 липня зросло до восьми людей. Постраждали 48 людей, 20 із них госпіталізовані.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
З 48 постраждалих 20 госпіталізовані. Троє поранених перебувають у важкому стані.
Найбільше постраждалих у Бучанському районі — 35 людей.
Також поранення дістали жителі Бориспільського, Броварського та Фастівського районів.
Як повідомили в ДСНС Київщини, у місті Вишневе екстрені служби безперервно працюють на місці атаки. Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань.