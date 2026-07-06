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Кількість загиблих після атаки РФ на Київщину зросла до восьми, з 48 постраждалих троє — у важкому стані

У Києві вже 15 загиблих: рятувальники знайшли ще одне тіло

Як повідомили в ДСНС Київщини, у місті Вишневе екстрені служби безперервно працюють на місці атаки. Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань.

Число загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київську область 6 липня зросло до восьми людей. Постраждали 48 людей, 20 із них госпіталізовані.