Довідник по трендах: наймодніші жіночі шорти сезону

Як би ми не любили сукні та спідниці, влітку саме шорти б’ють рекорди популярності. Логіка проста: у них зручніше кататися на електросамокаті чи велосипеді, можна влаштувати спонтанний пікнік на траві чи весь вечір гуляти набережною. Не доводиться постійно стежити за кожним рухом, поправляти поділ або переживати через раптовий порив вітру. Тому дизайнери щосезону пропонують нові інтерпретації цього предмета одягу.

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Джинсові бермуди

Вільний крій, довжина до коліна або трохи нижче і край без обробки — головні прикмети деніму цього сезону. Моделі темних відтінків виглядають більш стримано та універсально, світлі – розслаблено та дуже по-літньому. З чим носити джинсові бермуди у місті:

короткі трикотажні топи;

класичні сорочки прямого крою;

лаконічні гладкі боді.

З взуття можна вибрати кеди, лофери або сандалі — залежно від настрою образу.

Костюмні бермуди

Це хороша альтернатива брюкам для офісу. Висока посадка, глибокі складки біля пояса та стрілки візуально витягають силует. Трендовий діловий аутфіт вийде, якщо додати:

суворий жилет на голе тіло;

лаконічну однотонну сорочку та легкий жакет прямого крою;

шовкову блузу без рукавів.

Костюмні шорти легко адаптувати і до вечора. Достатньо додати масивні металеві прикраси та взуття на підборах.

Шорти-боксери

Білизняний стиль впевнено заполонює вулиці міст. Шорти з бавовняної попліни на м’якій гумці, схожі на чоловічі боксери, стали повноцінною частиною літнього гардеробу. Особливо популярні моделі у тонку вертикальну смужку — такий малюнок візуально витягує силует і виглядає свіжо.

Щоб річ не виглядала деталлю піжами, комбінуйте її з контрастним верхом:

щільною бавовняною футболкою оверсайз;

суворим блейзером прямого крою;

увечері — тонкою джинсовою або шкіряною курткою.

Якщо хочеться поекспериментувати з стилем для білизни, шорти-боксери будуть найпростішим і зрозумілим варіантом.

Облягаючі велосипеди

Завдяки тренду на ЗОЖ спортивна класика теж закріпилася у повсякденному житті. Моделі з високою посадкою із щільного трикотажу підкреслюють красу ніг та не просвічують. Популярні чорні, шоколадні, графітові, оливкові, ніжно-жовті, бордові та бузкові велосипеди.

Щоб силует виглядав гармонійно, поєднуйте вузький низ із об’ємним верхом. До велосипедок підійдуть:

вільні бавовняні худі;

довгі кардигани щільної в’язки;

просторні куртки з деніму.

Ці шорти незамінні для ранкових пробіжок, поїздок за місто та активного відпочинку. Але за грамотної стилізації можна створити комфортні повсякденні образи.

Міні-шорти

Мікротренд перейшов зі світових подіумів до вуличної моди. Цього сезону актуальні екстремально короткі моделі з м’якого трикотажу, деніму або щільної бавовни. Основні принцип стилізації – зберігати баланс пропорцій. Стилісти радять доповнювати ультракороткий низ вільним верхом із довгими рукавами.

Як доповнення підійдуть:

вільні сорочки з льону, які можна позичити в чоловічому гардеробі;

легкі худі оверсайз;

суворі блейзери з чіткою лінією плеча.

Взуття на плоскій підошві, наприклад мінімалістичні кеди або шкіряні сандалії, завершують комфортний і стильний міський комплект.