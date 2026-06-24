Дрони РФ атакували Харків та Балаклію: загинула жінка, спалахнули пожежі

У ніч на 24 червня російські безпілотники атакували Харківщину — під уларом перебували Харків та Балаклія. Згинула 56-річна жінка, ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Балаклії внаслідок атаки загинула 56-річна жінка. Також гостру реакцію на стрес дістала 21-річна місцева жителька.

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Через обстріл пошкоджено чотири приватні житлові будинки, магазин та господарчу споруду. На місцях влучань виникли пожежі.

Наслідки ударів по Балаклії 24 червня / Фото: Харківська ОВА

Також в Індустріальному районі Харкова зафіксовано влучання російського безпілотника. Удар прийшовся по відкритій території біля недобудованої багатоповерхівки.

Внаслідок атаки пошкоджено вікна, обійшлося без постраждалих.

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, по Індустріальному району окупанти поцілили безпілотником “Молнія”. Перед цим в Основ’янському районі міста зафіксували влучання реактивного “шахеда”. Наслідки уточнюються.