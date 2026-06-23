        Суспільство

        До +32° і небезпечні грози: якою буде погода в Україні 24 червня

        Сергій Бордовський
        23 Червня 2026 22:01
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        Ілюстративне фото: згенероване ШІ
        Ілюстративне фото: згенероване ШІ

        У середу, 24 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, на півдні — короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали. Про це повідомив Український гідрометцентр.

        За прогнозом синоптиків, у південній частині країни пройдуть короткочасні дощі, вдень очікуються грози. В окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с.

        Уночі місцями короткочасний дощ також прогнозують у Карпатському регіоні та центральних областях. На решті території України — без опадів.

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        Вітер буде переважно північно-західний, 5–10 м/с.

        Температура вночі становитиме 13–18°, на півдні країни — 17–22°. Удень повітря прогріється до 24–29°, у південній частині та місцями в центральних областях — до 27–32°.

        У Києві та Київській області 24 червня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

        Температура по області вночі становитиме 13–18°, вдень — 24–29°. У Києві вночі прогнозують 16–18°, вдень — 26–28°.

        Через грози, град і шквали на півдні України оголошено І рівень небезпечності, жовтий. У Гідрометцентрі попереджають, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.


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