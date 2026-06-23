Путін поскаржився на атаки українських дронів і заявив, що не бачить підстав для переговорів із Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нарощує атаки безпілотниками по російській території, намагаючись, за його словами, створити враження сильних позицій на переговорах і “розхитати” ситуацію всередині Росії.

Про це Путін сказав під час зустрічі з випускниками силових вишів 23 червня.

За словами російського президента, війська РФ нібито наступають “на всіх ділянках” фронту, а удари українських дронів покликані відвернути увагу від ситуації на полі бою.

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“Отже, ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі — для чого вони? Ну, розгойдувати суспільство. При цьому такий масивний вплив, коли весь Захід на них працює, у величезному потоці йдуть ці безпілотники”, — заявив він.

Путін стверджує, що українська влада намагається створити враження сильніших переговорних позицій, хоча, за його інформацією, “реалії на полі бою зовсім інші”.

Також диктатор заявив, що не бачить підстав для прямих мирних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Як аргумент він навів удар по Старобільську на окупованій території Луганської області, де, за твердженням Кремля, загинули студенти коледжу.

Під час виступу Путін також заявив, що додаткові загрози, які, за його словами, створює Київ, є “абсолютно вирішуваною задачею”. Він додав, що удари по території РФ лише стимулюють учасників війни виконувати бойові завдання.

Окремо глава Кремля наголосив, що Росія не має наміру відмовлятися від раніше озвучених умов переговорів. За його словами, позиція Москви ґрунтується на “стамбульських домовленостях”, “реаліях на землі”, а також його виступі в Міністерстві закордонних справ РФ у 2024 році.

Також Путін заявив, що російська армія нібито просувається в районі Костянтинівки Донецької області, хоча визнав, що там тривають бойові дії.