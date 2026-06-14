Зеленський показав документи зі стола Путіна про зростання невдоволення росіян

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала доступ до внутрішніх документів, які готуються для керівництва Росії, та оприлюднив їхні основні висновки. За його словами, навіть у звітах, які потрапляють на стіл Володимиру Путіну, фіксується зростання невдоволення росіян владою та погіршення політичних настроїв у країні.

Розвідка України отримала внутрішні документи РФ про проблеми Путіна / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Про це глава держави повідомив у соцмережі.

За словами Зеленського, українські спецслужби проаналізували оцінки внутрішньої ситуації в Росії та документи, які отримує російський президент.

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«Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки», — зазначив президент.

Згідно з даними, які озвучив Зеленський, у внутрішніх прогнозах Кремля очікується подальше зростання невдоволення росіян Путіним. Водночас російське керівництво вже готують до того, що цей показник не вдасться стабілізувати до вересня, коли в Росії мають відбутися парламентські вибори.

Крім того, у документах фіксується стійка тенденція до зниження підтримки правлячої партії, що, за оцінками авторів звітів, вимагатиме ще більших фальсифікацій під час голосування.

Також російські чиновники доповідають про зростання протестних настроїв у регіонах країни.

Президент України вважає, що навіть ці оцінки можуть бути заниженими, оскільки вони не враховують події, які можуть відбутися в Росії впродовж літа.

«Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково», — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що міжнародний тиск на Росію через розв’язану війну продовжуватиме зростати, а політичні позиції Путіна можуть ще більше послабитися до осені.

Водночас Зеленський заявив, що Україна продовжує пропонувати мирні переговори, однак наразі з боку Кремля лунають лише заяви про продовження війни.

«Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності», — підсумував президент України.