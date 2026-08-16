Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання та встановив рекорд України

Український плавець Нікіта Шеремет здобув золоту медаль чемпіонату Європи-2026 з водних видів спорту в Парижі на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У фіналі 19-річний українець подолав дистанцію за 21,13 секунди та встановив новий рекорд України.

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Напередодні у півфіналі Шеремет показав результат 21,38 секунди, повторивши попередній національний рекорд Владислава Бухова та посівши перше місце за підсумками півфіналів.

Ще один українець Владислав Бухов також вийшов до фіналу після перемоги у своєму півфінальному запливі з результатом 21,51 секунди. У вирішальному запливі він фінішував п’ятим — 21,58 секунди.

https://youtu.be/cJss_IsqIz8

Для Шеремета це перша золота медаль дорослого чемпіонату Європи на 50-метровій воді. У 2025 році він став срібним призером чемпіонату Європи на цій же дистанції у 25-метровому басейні.

Бухову не вдалося повторити результат Євро-2024, де він виборов бронзову медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Україна вперше за п’ять років була представлена двома спортсменами в одному фіналі чемпіонату Європи з плавання. Востаннє це траплялося на Євро-2021, коли Михайло Романчук та Сергій Фролов виступали у фіналі на 800 метрів вільним стилем.