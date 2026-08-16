У Бельгії спалахнула найбільша лісова пожежа в історії країни, вогонь наближається до кордону з Німеччиною

У Бельгії рятувальники продовжують боротьбу з найбільшою лісовою пожежею в історії країни. Станом на ранок 16 серпня вогонь охопив близько 3 тисяч гектарів і поширюється в напрямку кордону з Німеччиною.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

Пожежа виникла у п’ятницю в природному заповіднику Високі Фени на сході Бельгії. До її гасіння залучені пожежники з різних регіонів країни, а також рятувальники з Німеччини та Люксембургу, військові й місцеві фермери.

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У неділю основні сили зосередили на фронті пожежі, який рухається у напрямку Німеччини. Влада сподівається, що прохолодніша та вологіша погода допоможе стримати поширення вогню.

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, нинішня пожежа більш ніж удвічі перевищила за площею займання 2011 року, коли вигоріло близько 1400 гектарів.

Німецьке місто Моншау поблизу бельгійського кордону заявило, що поширення вогню на територію Німеччини наразі не очікується. Водночас через сильне задимлення мешканцям прикордонних районів рекомендували тимчасово залишити свої домівки.

Після запиту Бельгії Європейський Союз направив на допомогу три вертольоти та два літаки для скидання води.

Місцева влада повідомила, що захисна лінія, яка відділяє вогонь від евакуйованих населених пунктів, поки утримується. Будинки не постраждали, однак людям, яких евакуювали напередодні, поки не дозволяють повертатися.

Пожежа спалахнула на тлі п’ятої хвилі спеки, яку цього літа переживає Бельгія. Вчені зазначають, що спричинена діяльністю людини зміна клімату підвищує ймовірність спекотної та сухої погоди, за якої лісові пожежі поширюються швидше і тривають довше.