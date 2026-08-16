У Китаї провальний мультфільм став касовим хітом завдяки соцмережам

Малобюджетний китайський анімаційний фільм Niu Lai (Бичок Лай), який спочатку майже ніхто не дивився, несподівано став одним із головних касових феноменів літнього сезону після хвилі жартів і критики в соцмережах.

Про це пише китайське видання Global Times.

Мультфільм вийшов у прокат 5 серпня без масштабної рекламної кампанії, відомих акторів чи значного інтересу перед прем’єрою. У перший день він зібрав трохи більше 3400 юанів, а за перші дев’ять днів його подивилися менш як 300 людей. Каса за цей період становила лише 7169 юанів — близько 995 доларів.

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Ситуація різко змінилася 14 серпня, коли інформація про провальні збори Niu Lai стала вірусною в китайських соцмережах. Користувачів зацікавили примітивна графіка, незвичний абстрактний сюжет і той факт, що над фільмом працювала команда лише з двох людей – матері та сина.

У соцмережах мультфільм називали «найпростішим фільмом для кінотеатрів», «катастрофічним» і навіть «гіршим за анімацію, створену ШІ». Частина користувачів заявляла, що хоче піти в кіно лише для того, щоб особисто переконатися, «наскільки поганим він може бути».

У результаті інтерес до Niu Lai стрімко зріс. Станом на момент публікації Global Times загальні касові збори перевищили 2,5 млн юанів — приблизно 350 тисяч доларів.

Назва мультфільму також стала приводом для жартів. Китайською Niu Lai можна буквально перекласти як «бик іде», тому користувачі пов’язували фільм із очікуванням «бичачого» ринку на біржі. У мережі жартували, що інвестори почали ходити в кіно, сподіваючись таким чином наблизити зростання фондового ринку.

Популярність фільму породила безліч мемів: користувачі почали вставляти маленького бика — персонажа Niu Lai — у постери відомих кінострічок. Жартували також, що режисер Крістофер Нолан навряд чи очікував побачити цей мультфільм серед несподіваних конкурентів своєї «Одіссеї», яка вийшла в китайський прокат 14 серпня.

Автори Niu Lai визнали, що фільм поступається встановленим стандартам кінотеатральної анімації за якістю зображення, сюжетом та іншими параметрами. Вони заявили, що вдячні за позитивні відгуки, а критику готові сприймати як можливість для вдосконалення.

Культурний дослідник і доцент Нанкінського педагогічного університету Чжан Пен вважає, що успіх Niu Lai пояснюється цікавістю та бажанням аудиторії бути частиною вірусного тренду.

За його словами, такий ажіотаж не можна вважати сталою моделлю для кіноіндустрії. Експерт наголосив, що короткочасна популярність у соцмережах не здатна замінити якісний контент і сильну творчу основу.