Співробітники ТЦК затримали у Києві двох священнослужителів УПЦ МП

Митрополита Тульчинського і Брацлавського Сергія з УПЦ Московського патріархату відпустили з Дарницького районного ТЦК та СП у Києві. Водночас клірика Тульчинської єпархії протоієрея Анатолія Вишневого, за наявною інформацією, намагаються мобілізувати.

Про це повідомив протоієрей Микита Чекман.

За його словами, вранці обидва священнослужителі перебували в Дарницькому РТЦК та СП, де проходили військово-лікарську комісію.

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Пізніше Чекман повідомив, що митрополита Сергія відпустили. За його твердженням, священнослужитель перебував у ТЦК із 8:00, при цьому протоколу або іншого документа щодо його затримання не складали.

Чекман також стверджує, що представники ТЦК вилучили в митрополита паспорт громадянина України без оформлення протоколу, акта чи розписки. Представники УПЦ МП заявили, що готують скарги на ці дії.

Водночас, за словами Чекмана, протоієрея Анатолія Вишневого намагаються мобілізувати. Він стверджує, що священнослужитель не перебував у розшуку та не порушував правил військового обліку.

Представники УПЦ МП заявили, що мають намір оскаржувати дії щодо Вишневого.