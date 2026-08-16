Реактивний БпЛА вдарив по торговельному центру під Одесою

Після авіаудару по Краматорську рятувальники три дні шукали людину під завалами

В Одесі після чотирьох років зняли захист із пам’ятника Дюку

За його даними, поранення дістали 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обох госпіталізували з осколковими пораненнями.