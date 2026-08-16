        Події

        Реактивний БпЛА вдарив по торговельному центру під Одесою

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2026 15:33
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        Російські війська атакували реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси, постраждали двоє людей / Фото: скриншот
        Російські війська атакували реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси, постраждали двоє людей / Фото: скриншот

        У передмісті Одеси 16 серпня російський реактивний безпілотник атакував поштове відділення, розташоване у торговельному центрі. Внаслідок удару постраждали двоє людей.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        За його даними, поранення дістали 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обох госпіталізували з осколковими пораненнями.

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        Удар припав по поштовому відділенню, яке розташоване в будівлі торговельного центру.

        Інформація про стан постраждалих наразі не уточнюється.

        Дані щодо інших наслідків російської атаки встановлюються.


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