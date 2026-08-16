Реактивний БпЛА вдарив по торговельному центру під Одесою

У передмісті Одеси 16 серпня російський реактивний безпілотник атакував поштове відділення, розташоване у торговельному центрі. Внаслідок удару постраждали двоє людей.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його даними, поранення дістали 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обох госпіталізували з осколковими пораненнями.
Удар припав по поштовому відділенню, яке розташоване в будівлі торговельного центру.
Інформація про стан постраждалих наразі не уточнюється.
Дані щодо інших наслідків російської атаки встановлюються.