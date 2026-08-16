Коли федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорять про Україну, часом у їхніх словах відчувається помітне нетерпіння. Фон дер Ляєн констатує, що Київ «створив необхідні антикорупційні органи», і додає: «Але тепер їх потрібно наповнити реальним змістом».

Про це пише німецьке видання Berliner Zeitung.

Мерц нещодавно після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським сформулював «очікування федерального уряду, що Україна енергійно просуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи, особливо у сфері верховенства права».

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Той, хто в політиці формулює «очікування» щодо того, що певні речі потрібно «енергійно просувати», уже виснажений сумнівами саме щодо цієї енергійності та самого просування. Відома своїми фаховими аналітичними дослідженнями International Crisis Group у своєму останньому звіті про Україну також нарікає на «зростаюче розчарування в країнах ЄС повільним прогресом реформ у Києві».

Те, що з енергійною боротьбою з корупцією в Києві не складається, стало очевидним 18 травня цього року. Тоді колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який роками був правою рукою Зеленського, звільнили з-під варти під заставу в еквіваленті 2,7 мільйона євро. Ці гроші внесли друзі Єрмака, зокрема з наглядових рад державної енергетичної галузі, яка традиційно належить до найбільш корумпованих сфер країни.

Зеленський запропонував на посаду нового прем’єр-міністра протеже Єрмака — генерального директора енергетичної компанії Сергія Корецького. Зручний для влади парламент, за яким у пострадянській манері наглядає президентська адміністрація, заперечень не має. Антикорупційне бюро НАБУ підозрює Єрмака у відмиванні еквівалента близько 10,5 мільйона євро з чорних кас у межах одного проєкту нерухомості. Проєкт мав претензійну назву «Dynasty» і, серед іншого, передбачав чотири розкішні вілли під Києвом для друга на ім’я «Вова» — пестливу форму імені Володимир.

Однак щодо президента розслідування проводити не можна, оскільки він користується імунітетом, наданим посадою. Тож йому не зашкодило те, що влітку 2025 року він підписав закон, який підготував і провів через парламент його друг Єрмак і який мав позбавити антикорупційне бюро реальних повноважень. Протести громадян і європейських партнерів зірвали цей задум — фіаско, яке не мало для нього жодних наслідків.

Зеленського захищає воєнний стан, на який він посилається, щоб уникати виборів. Його звичайний строк повноважень завершився 20 травня 2024 року. Федеральний уряд Німеччини, однак, і далі вважає його легітимним, але скільки років чи десятиліть ця нібито легітимність ще зберігатиметься щодо нових поколінь виборців, залишається загадкою.

Ще більшою загадкою залишається питання, скільки мільярдів, наданих Україні та її воєнним зусиллям західними, зокрема німецькими, платниками податків, зникло в корупційному болоті Києва. На тлі анонсованої Зеленським зміни уряду — другої протягом року — київське інтернет-видання «Українська правда» описало уряд своєї країни як «корупційний потяг». Новий міністр зазвичай просто сідає до нього, «замовляє еспресо і спокійно їде разом з усіма» у «вагоні для люксової корупції». Подібним чином 13 травня у коментарі щодо справи Єрмака FAZ також нарікала, «що головна вада української політики — корупція аж до найвищих посад — зберігається навіть після нападу Росії на країну».

У цій ситуації слідчі в Києві відчайдушно намагаються пролити світло на ті темні сфери, які створила державна влада. Слідчі НАБУ підозрюють, що в Україні оборонні підприємства використовують для розкрадання державних коштів. Так, нещодавно вони допитали керівника оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана, яка стрімко розвивається за рахунок державних коштів. Як і Зеленський, він походить із кіноіндустрії, а тепер отримує вигоду від продажу державі далекобійних ракет «Фламінго». Поки солдати гинуть, кіногерої, так би мовити, в тилу виявляються переможцями війни.

Телефонні розмови, прослухані НАБУ, вказують на те, що Тимур Міндіч, давній бізнес-партнер Зеленського і близький друг Єрмака, фактично контролює Fire Point. Однак для слідчих Міндіч недосяжний. У листопаді 2025 року він виїхав до Ізраїлю.