Після нічної атаки РФ майже повністю згоріла київська “Петрівка”

Один із найбільших книжкових ринків України — «Петрівка» біля станції метро «Почайна» у Києві — практично знищений внаслідок нічної російської атаки.

Про це повідомили у ДСНС.

Кілька торговельних рядів вигоріли повністю, в інших пошкоджені павільйони та вікна. Після ліквідації пожежі частина книжок продовжувала тліти.

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У ніч на 16 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ударів по столиці постраждали троє людей.

Книжковий ринок «Петрівка» працює з 1997 року. На його території розташовувалися сотні торгових точок, де продавали нові та букіністичні книжки.

У жовтні 2025 року на ринку відбулася акція проти продажу російськомовної літератури. Активісти закликали продавців здавати такі книжки на переробку.

За останні два місяці це вже третій російський удар по території ринку. Пожежі там також виникали після атак 15 червня та 30 липня.