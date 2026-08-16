Командир штурмової роти під вогнем сам евакуював двох поранених бійців

Командир штурмової роти 475-го окремого штурмового полку «Code 9.2» Владислав Польський під ворожим вогнем самостійно евакуював двох тяжко поранених бійців.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, двоє штурмовиків полку успішно атакували ворожі позиції, однак згодом самі потрапили під удар дронів «Молнія» та зазнали серйозних поранень.

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Для їхньої евакуації направили наземну роботизовану платформу. Під час вивезення поранених її атакував російський безпілотник, після чого платформа з нерухомими військовими зупинилася на відкритій місцевості.

У цей момент аеророзвідка помітила пікап, який на великій швидкості рухався у напрямку поранених.

За словами Цаплієнка, за кермом був командир роти Владислав Польський. Він вирушив на допомогу, навіть не встигнувши одягнути бронежилет.

Під ворожим вогнем Польський під’їхав до пошкодженої роботизованої платформи, самостійно переніс поранених у автомобіль та доправив їх до українських позицій.

🙏 Two Ukrainian soldiers suffered open fractures after a successful assault. During the evacuation of ground drone, FPV drone attacked, and the wounded soldiers were left in the open air.



Seeing this, Vladyslav Polsky, the commander of the assault company of the 475th regiment… pic.twitter.com/KfTfGWIpCb — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 16, 2026

Як зазначив журналіст, у 475-му окремому штурмовому полку пояснюють готовність бійців виконувати складні штурмові завдання тим, що військові знають: їхні командири не залишаються в тилу та готові особисто ризикувати заради порятунку підлеглих.