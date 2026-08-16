Потрійне ДТП на Вінниччині: двоє з трьох водіїв були у нетверезому стані

Бізнесмен із Чернівців Ілля Павлюк, якого ЗМІ пов’язують із партією «Слуга народу», потрапив у ДТП у Вінницькій області та після аварії залишив місце події. Згодом його зупинили на блокпосту.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

Аварія сталася напередодні приблизно о 18:00 за участі трьох автомобілів. За даними видання, після ДТП за Павлюком приїхав Mercedes Brabus, на якому він залишив місце події, попри вимогу правоохоронців залишатися на місці аварії.

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У поліції Вінницької області повідомили, що водій Ford виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Lexus, яким, за даними УП, імовірно керував Павлюк. Після удару Lexus за інерцією зіткнувся з Volkswagen Passat.

За інформацією поліції, водії Ford та Lexus перебували у стані алкогольного сп’яніння. У водія Lexus зафіксували 2,46 проміле алкоголю, у водія Ford — 1,6 проміле.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом аварії. Обставини ДТП встановлюються.