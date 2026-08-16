        Події

        Потрійне ДТП на Вінниччині: двоє з трьох водіїв були у нетверезому стані

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2026 15:52
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        Автопригода сталась ввечері 15 серпня у Вінницькому районі / Фото: Нацполіція
        Автопригода сталась ввечері 15 серпня у Вінницькому районі / Фото: Нацполіція

        Бізнесмен із Чернівців Ілля Павлюк, якого ЗМІ пов’язують із партією «Слуга народу», потрапив у ДТП у Вінницькій області та після аварії залишив місце події. Згодом його зупинили на блокпосту.

        Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

        Аварія сталася напередодні приблизно о 18:00 за участі трьох автомобілів. За даними видання, після ДТП за Павлюком приїхав Mercedes Brabus, на якому він залишив місце події, попри вимогу правоохоронців залишатися на місці аварії.

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        У поліції Вінницької області повідомили, що водій Ford виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Lexus, яким, за даними УП, імовірно керував Павлюк. Після удару Lexus за інерцією зіткнувся з Volkswagen Passat.

        За інформацією поліції, водії Ford та Lexus перебували у стані алкогольного сп’яніння. У водія Lexus зафіксували 2,46 проміле алкоголю, у водія Ford — 1,6 проміле.

        Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом аварії. Обставини ДТП встановлюються.


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