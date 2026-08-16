У Сицилії з музею викрали чотири роботи Антонелло да Мессіни

У сицилійському місті Мессіна невідомі викрали з регіонального музею чотири роботи художника епохи Відродження Антонелло да Мессіни, який народився в цьому місті.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву владу.

Зловмисники проникли до Museo Regionale di Messina пізно ввечері в суботу, коли в місті проходили масштабні святкування Успіння Богородиці.

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Зокрема, вони викрали частини вівтарного поліптиха San Gregorio. З п’яти дерев’яних панелей, які злочинці винесли з музею, дві згодом знайшли неподалік від будівлі.

Поліптих спочатку складався із шести панелей і був створений для місцевого монастиря, зруйнованого під час землетрусу 1908 року. Це була єдина робота Антонелло да Мессіни, яка ніколи не залишала його рідного міста.

Також злодії забрали з захищеної вітрини невелику двосторонню картину. На одному боці зображені Богородиця з немовлям та францисканський монах, на іншому — Христос.

Цю роботу регіон Сицилія придбав на аукціоні Christie’s у 2003 році — того ж року її авторство приписали Антонелло да Мессіні.

У рідному місті Антонелло да Мессіни пограбували музей із його творами / Фото: Reuters

Місцевий радник із питань культури Енцо Карузо заявив, що місто було шоковане крадіжкою. На його думку, злочин міг бути скоєний на замовлення.

Він припустив, що увагу злочинців до музею могло привернути придбання італійською державою на початку цього року іншої роботи Антонелло да Мессіни за 15 мільйонів доларів.

У музеї Мессіни також зберігаються роботи Караваджо.

Антонелло да Мессіна народився приблизно у 1430 році. Він навчався в Неаполі, де познайомився з творчістю фламандських художників, а у 1457 році повернувся до Мессіни, де працював до 1474 року.