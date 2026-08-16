На Одещині внаслідок російської атаки постраждали дев’ятеро людей

В Одеській області внаслідок чергової російської атаки постраждали дев’ятеро людей. В Одеському районі зруйнована будівля торговельного центру, також пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок удару по торговельному центру сталося руйнування будівлі з подальшим займанням. Вогонь також перекинувся на суху рослинність поруч.

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Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню.

За іншою адресою внаслідок атаки зруйновані два приватні будинки, пошкоджені три автомобілі та газова труба.

На місцях ударів працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим мешканцям.