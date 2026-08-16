У Харкові під час мобілізаційних заходів сталася бійка між водієм і працівниками ТЦК

У Харкові поліція встановлює обставини конфлікту, який стався під час проведення мобілізаційних заходів у Новобаварському районі міста.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

15 серпня правоохоронці під час моніторингу відкритих джерел та соціальних мереж виявили відео, на якому зафіксований конфлікт.

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За попередніми даними, під час мобілізаційних заходів між військовослужбовцями районного ТЦК та водієм одного з автомобілів виникла суперечка, яка переросла у бійку.

Після інциденту водій поїхав з місця події.

У поліції зазначили, що правоохоронець, який перебував неподалік, у цей момент перевіряв документи водія іншого автомобіля.

Наразі поліцейські опитують учасників та очевидців події, а також збирають матеріали для встановлення всіх обставин інциденту.