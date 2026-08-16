У містах України протестують через звільнення Михайла Федорова

У Києві та Дніпрі 16 серпня відбулися акції протесту з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та продовжити реформи в оборонній сфері.
Про це повідомляє Суспільне.
У Києві протестна хода розпочалася біля Арки Свободи. За даними Суспільного, до неї долучилися близько тисячі людей. Більшість учасників вимагали повернути Федорова на посаду міністра оборони.
Акція відбулася у день, який учасники називають річницею початку протестів. Перші акції проти звільнення Федорова розпочалися 16 липня.
У Дніпрі до ходи на підтримку колишнього міністра оборони долучилися близько ста людей. Учасники пройшли центральною частиною міста, закликаючи владу повернути Федорова на посаду та продовжити започатковані ним зміни в оборонній сфері.
Один з учасників акції у Дніпрі пояснив, що протестувальники прагнуть нагадати президенту та Верховній Раді про свої вимоги напередодні 18 серпня, коли парламент має повернутися до роботи після перерви.
Михайла Федорова звільнили з посади міністра оборони 14 липня разом з урядом Юлії Свириденко.