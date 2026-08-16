Після удару по Краматорську одна людина загинула, шестеро отримали поранення

Командир штурмової роти під вогнем сам евакуював двох поранених бійців

Як повідомляло Головне , в Краматорську більше не залишилося неушкоджених вантажних відділень «Нової пошти».

На місці працюють рятувальники та інші відповідальні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

У Краматорську російські війська вдень 16 серпня атакували безпілотником поштове відділення Нової пошти. Внаслідок удару щонайменше одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.