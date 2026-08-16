Після удару по Краматорську одна людина загинула, шестеро отримали поранення

У Краматорську російські війська вдень 16 серпня атакували безпілотником поштове відділення Нової пошти. Внаслідок удару щонайменше одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
Безпілотник влучив безпосередньо у приміщення пошти. Внаслідок атаки будівля відділення зазнала пошкоджень.
На місці працюють рятувальники та інші відповідальні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.
Остаточні наслідки російського удару та масштаби руйнувань уточнюються.
Як повідомляло Головне, в Краматорську більше не залишилося неушкоджених вантажних відділень «Нової пошти».