Синоптики прогнозують до +31° у понеділок, місцями пройдуть грози

У понеділок, 17 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів опадів не прогнозують, однак вдень у західних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер буде південно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме 15-20°, вдень — 26-31°.

У Києві та Київській області вночі опадів не очікується. Вдень по області місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Температура на Київщині вночі становитиме 15-20°, вдень — 26-31°. У Києві вночі прогнозують 18-20°, вдень — близько 30°.