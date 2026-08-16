        Суспільство

        Синоптики прогнозують до +31° у понеділок, місцями пройдуть грози

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2026 21:11
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        Чаплі на Огнівському ставку у Полтаві / Фото: Facebook Олександр Розум
        Чаплі на Огнівському ставку у Полтаві / Фото: Facebook Олександр Розум

        У понеділок, 17 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів опадів не прогнозують, однак вдень у західних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози.

        Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

        Вітер буде південно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

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        Температура повітря вночі становитиме 15-20°, вдень — 26-31°.

        У Києві та Київській області вночі опадів не очікується. Вдень по області місцями можливі короткочасні дощі та грози.

        Температура на Київщині вночі становитиме 15-20°, вдень — 26-31°. У Києві вночі прогнозують 18-20°, вдень — близько 30°.


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