Росія за добу втратила 1440 військових і 93 артсистеми — Генштаб

Протягом минулої доби російська армія втратила у війні проти України близько 1440 військовослужбовців. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 468 760 осіб.
Про це 17 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських військ станом на ранок неділі орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 1 468 760 (+1440);
- танків — 12 272 (+2);
- бойових броньованих машин — 25 155 (+4);
- артилерійських систем — 48 100 (+93);
- реактивних систем залпового вогню — 2037 (+3);
- засобів протиповітряної оборони — 1572 (+2);
- літаків — 439;
- гелікоптерів — 354;
- наземних робототехнічних комплексів — 2273 (+16);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 465 497 (+2093);
- крилатих ракет — 5010 (+3);
- кораблів і катерів — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 135 448 (+597);
- спеціальної техніки — 4540 (+5).
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.