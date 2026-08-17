Росія за добу втратила 1440 військових і 93 артсистеми — Генштаб

Нікіта Шеремет став чемпіоном Європи з плавання та встановив рекорд України

Протягом минулої доби російська армія втратила у війні проти України близько 1440 військовослужбовців. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 468 760 осіб.