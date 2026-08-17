        Суспільство

        Росія за добу втратила 1440 військових і 93 артсистеми — Генштаб

        Сергій Бордовський
        17 Серпня 2026 07:08
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        Ілюстративне фото: Associated Press
        Ілюстративне фото: Associated Press

        Протягом минулої доби російська армія втратила у війні проти України близько 1440 військовослужбовців. Загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 468 760 осіб.

        Про це 17 серпня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        Загальні бойові втрати російських військ станом на ранок неділі орієнтовно становлять:

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        • особового складу — близько 1 468 760 (+1440);
        • танків — 12 272 (+2);
        • бойових броньованих машин — 25 155 (+4);
        • артилерійських систем — 48 100 (+93);
        • реактивних систем залпового вогню — 2037 (+3);
        • засобів протиповітряної оборони — 1572 (+2);
        • літаків — 439;
        • гелікоптерів — 354;
        • наземних робототехнічних комплексів — 2273 (+16);
        • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 465 497 (+2093);
        • крилатих ракет — 5010 (+3);
        • кораблів і катерів — 35;
        • підводних човнів — 2;
        • автомобільної техніки та автоцистерн — 135 448 (+597);
        • спеціальної техніки — 4540 (+5).

        У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.


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