Окрім розмови із Зеленським Трамп провів телефонну бесіду з Путіним — Кремль

Президент США Дональд Трамп 14 червня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Цього ж дня американський лідер поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Про телефонну бесіду Трампа і Путіна повідомив Кремль.

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, Путін привітав Трампа з 80-річчям. У Кремлі стверджують, що американський президент подякував за привітання.

Реклама

Реклама

Під час розмови сторони обговорили двосторонні відносини, міжнародну ситуацію, а також війну в Україні.

За твердженням Кремля, Трамп вкотре висловився за припинення бойових дій в Україні. Водночас Ушаков заявив, що президент США нібито висловив готовність впливати на Київ та європейських партнерів Вашингтона.

Окремо Путін порушив тему можливих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Ушакова, російський лідер підтвердив свою попередню позицію, заявивши, що якщо Зеленський хоче особистої зустрічі, то «нехай приїжджає до Москви».

Крім українського питання, Трамп нібито повідомив Путіну, що угода між США та Іраном близька до завершення і може бути оприлюднена найближчим часом. У свою чергу Путін висловив задоволення тим, що конфлікт навколо Ірану, який міг би дестабілізувати весь регіон, вдається стримувати.

Також, за словами Ушакова, Путін і Трамп домовилися, що спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчим часом знову відвідають Росію.