26 смертей новобранців у “Скелі” за пів року: що з’ясувало розслідування та як відповіли у полку

Від кінця 2025 року до весни 2026-го в навчальних центрах 425-го окремого штурмового полку “Скеля” сталося щонайменше 26 смертей військовослужбовців, які не були безпосередньо пов’язані з бойовими діями.

Про це йдеться у розслідуванні видання “Бабель”.

За даними журналістів, більшість померлих перебували у підрозділі менш ніж місяць. Найчастіше офіційними причинами смерті вказувалися пневмонія, серцево-судинні захворювання, кардіоміопатія та інші хвороби. Водночас родичі частини загиблих і деякі свідки стверджують, що окремі смерті могли бути пов’язані з неналежною медичною допомогою або застосуванням насильства.

Реклама

Реклама

Журналісти поспілкувалися з понад 30 людьми, серед яких родичі загиблих, колишні та чинні військовослужбовці полку. Частина співрозмовників заявила про жорсткі умови перебування новобранців на етапі підготовки. Зокрема, вони розповідали про обмеження пересування, покарання, застосування фізичної сили та неналежне ставлення до мобілізованих із залежностями чи проблемами зі здоров’ям.

Так, за інформацією “Бабеля”, 35-річний Олександр Семенов після втечі з підрозділу звернувся до лікарні зі слідами побиття та заявив про жорстоке поводження під час підготовки. Згодом він помер у медзакладі. Офіційною причиною смерті назвали пневмонію. У розслідуванні також згадуються випадки 34-річного Віталія Салтана та 50-річного Дмитра Коваля: родичі обох чоловіків висловлюють сумніви щодо офіційних висновків про причини смерті та очікують результатів додаткових експертиз.

У командуванні полку заперечують, що насильство має системний характер. Начальник групи цивільно-військового співробітництва полку Андрій Сурай заявив, що окремі порушення можуть траплятися в будь-якому підрозділі, однак командування не ставить подібних завдань і реагує на підтверджені випадки. Він також наголосив, що перевірки не виявили порушень у роботі медичної служби полку.

Водночас перший заступник Офісу військового омбудсмана Руслан Циганков повідомив, що під час перевірок представники відомства виявили проблеми, пов’язані з медичним забезпеченням. За його словами, кількість небойових смертей у підрозділі перевищує показники багатьох інших військових частин, хоча не є кардинально більшою.

За інформацією “Бабеля”, на полк “Скеля” припадає 5,1% від понад 9 тисяч звернень, які надійшли до Офісу військового омбудсмана від військовослужбовців. При цьому в офісі зазначають, що реальна кількість скарг може бути більшою.

Після виходу матеріалу у 425-му окремому штурмовому полку “Скеля” заявили, що співчувають родинам усіх загиблих військовослужбовців та готові до співпраці з правоохоронцями й Офісом військового омбудсмана. У підрозділі наголосили, що не погоджуються з узагальненнями авторів розслідування та зазначили, що 18 із 26 згаданих смертей сталися в лікарнях або під час транспортування до них і були пов’язані з хворобами чи станом здоров’я мобілізованих. Також у полку заявили, що частина проблем, про які йдеться в публікації, вже була усунута в межах співпраці з військовим омбудсманом, а командування проведе додатковий аналіз порушених у матеріалі питань.