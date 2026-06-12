30 тис. грн у тилу і 300 тис. грн на передовій: Зеленський оголосив про нові виплати та контракти для військових

Президент України Володимир Зеленський заявив про нові рішення щодо фінансового забезпечення армії, залучення іноземних добровольців та спрощення переведень для військовослужбовців.

Про це він повідомив у своєму зверненні після нарад із прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром фінансів Сергієм Марченком, а також за участю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

За словами президента, погоджено рішення щодо посилення фінансової стійкості оборони та подальшої трансформації української армії.

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Зеленський повідомив, що в держави є ресурс для збільшення виплат військовослужбовцям. Зокрема, мінімальний рівень виплат у тилу має становити 30 тисяч гривень, а для військових, які виконують більше бойових завдань, передбачені вищі виплати. Також планується запровадження нових контрактів для піхотинців із чітко визначеними строками служби — на 10, 14 або 24 місяці.

За словами глави держави, середній рівень виплат для військових на першій лінії становитиме 300 тисяч гривень. Крім того, будуть збільшені виплати для бойових командирів, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів має затвердити відповідний механізм, а перші нові доплати планують запровадити вже у червні.

Окремо президент доручив розширити можливості залучення іноземних добровольців до української армії та запровадити додаткові механізми рекрутингу.

Також анонсовано подальше спрощення процедур переведення військовослужбовців, створення додаткових можливостей для кар’єрного зростання в армії та нові стимули для вступу до Сил оборони.

Зеленський висловив сподівання, що впроваджені зміни продемонструють свою ефективність уже цього літа, а деталі рішень найближчим часом представить Міністерство оборони.